منصوبہ بندی کے بغیر بریگزٹ معاہدہ آگے بڑھانے والوں کے لیے جہنم میں خاص جگہ ہو گی: صدر یورپی یونین ڈونلڈ ٹسک

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے بریگزٹ منصوبے کو آگے بڑھانے والوں کے لیے جہنم میں خاص جگہ ہو گی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق برسلز میں آئرلینڈ کے وزیراعظم لیو وراڈکار سے ملاقات کے بعد بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹسک کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے بریگزٹ معاملے پر کسی بھی معاہدے سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں یورپی یونین شمالی آئرلینڈ اور ریپبلک آئرلینڈ کے درمیان کسی آہنی سرحد کی مخالفت پر زور دے گا۔ڈونلڈ ٹسک اور ریپبلک آئرلینڈ کے وزیراعظم کی حتی الامکان کوشش ہے کہ کسی ڈیل کے بغیر بریگزٹ کا معاہدہ طے پا جائے۔دونوں رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے بعد آئرش وزیراعظم نے مائیک اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ آپ کو خوفناک مشکل میں ڈال دے گا جس پر ڈونلڈ ٹسک نے بھی ان کے جملے کی تائید کی۔

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.