پی ایس ایل 5 میں ملتان سلطانز کی کپتانی کون کرے گا؟ ناقابل یقین اعلان ہو گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز ملتان سلطانز نے لیگ کے پانچویں سیزن کیلئے ٹیم کی قیادت پاکستانی اوپننگ بلے باز شان مسعود کو سونپ دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹر شان مسعود پی ایس ایل فائیو میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کرتے نظر آئیں گے جس پر مایہ ناز سابق کپتان شاہد آفریدی نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ”بطور کھلاڑی اور مینٹور یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ملتان سلطانز نے مقامی ٹیلنٹ پر بھروسہ کرتے ہوئے شان مسعود کو قیادت سونپی ہے۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور اپنی فٹنس اور ڈسپلن کے باعث پہچان رکھتے ہیں، میری نیک خواہشات ان کیساتھ ہیں۔“

As a player and mentor it makes me happy to see @MultanSultans believing in the local talent pool and giving #SultansKaKaptaan to @shani_official. Speaks well and is known for his fitness n discipline wishing him all the best for the #HBLPSLV trophy for us IA #JanoobKiPehchaan pic.twitter.com/0NtKlBRjvI