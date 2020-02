کالعدم ٹی ٹی پی کا ترجمان احسان اللہ احسان جیل سے فرار؟ مبینہ آڈیو پیغام نے تہلکہ مچادیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی حامد میر نے ٹوئٹر پر ایک آڈیو /ویڈیو میسج ری ٹویٹ کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان کا جیل سے فرار کے بعد آڈیو پیغام ہے۔

کالعدم ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان نے 2017 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے سرینڈر کیا تھا، گزشتہ دنوں بھارتی میڈیا میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ احسان اللہ احسان جیل سے فرار ہوگیا ہے، پاکستانی میڈیا میں اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی تھی لیکن اب ایک آڈیو پیغام سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہا ہے۔

حامد میر نے جس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے وہ احسان ٹیپو محسود کا ہے جس میں احسان اللہ احسان کا مبینہ آڈیو پیغام ہے۔ احسان ٹیپو محسود بھی ایک صحافی ہیں اور نیو یارک ٹائمز کی نمائندگی کرتے ہیں۔

مبینہ آڈیو پیغام میں احسان اللہ احسان نے کہا کہ ان کے ساتھ پاکستانی اداروں نے وعدے پورے نہیں کیے جس کی وجہ سے وہ 11 جنوری 2020 کو جیل سے فرار ہوگیا تھا۔ کالعدم تنظیم کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت جلد ان باتوں سے بھی پردہ اٹھائے گا کہ اس کا ضامن کون تھا اور اس کے ساتھ کیا وعدے کیے گئے تھے؟

حامد میر نے آڈیو پیغام ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ احسان اللہ احسان کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے ملالہ یوسفزئی پر حملے کی ذمہ داری کیوں قبول کی؟ اسے یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس نے کس کے کہنے پر میری کار کے نیچے بم لگانے کی ذمہ داری قبول کی تھی؟

He must tell that why he accepted the responsibility of attacking Malala Yousafzai and who asked him to accept responsibility of planting a bomb under my car??? https://t.co/dFAuSXGASu