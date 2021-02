ٹیم سے ڈراپ ہونے والے محمد حفیظ ان دنوں کونسے کھیل میں مصروف ہیں؟اہم خبر سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹی 20 ٹیم سے ڈراپ ہونے والے محمد حفیظ ان دنوں گالف کھیلنے میں مصروف ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر محمد حفیط نے گولف کھیلنے کی تصاویر شئیر کی ہے۔ٹویٹ میں انکا کہنا تھا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے،اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔سابق کپتان محمد حفیظ گزشتہ شام ابوظہی ٹی ٹین لیگ کا آخری میچ کھیلے بغیر وطن واپس آگئے تھے، جمعے کی صبح محمد حفیظ مقامی گولف کلب پہنچ گئے جہاں انہوں نے گولف کھیل کر لطف اٹھایا۔

واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے محمدحفیظ کو تین فروری کو بائیو سیکور ببل کا حصہ نہ بن سکنے پر ٹیم میں شامل نہیں کیا تھا۔

Life is beautiful so make the most of it ♥️ Morning Golf ????️‍♂️ pic.twitter.com/IMvZ60y810