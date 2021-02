جنوبی افریقہ کیخلاف ٹی 20 سیریز کیلئے قومی ٹیم میں شامل نہ ہونے والے محمد حفیظ اب کیا کر رہے ہیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 ٹیم میں شامل نہ ہونے پر خفا کرکٹر محمد حفیظ نے لاہور پہنچنے کے بعد گولف سے دل بہلانا شروع کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سابق کپتان حفیظ گزشتہ شام ابوظہبی ٹی 10 لیگ کا آخری میچ کھیلے بغیر وطن واپس آگئے تھے، جمعہ کی صبح محمد حفیظ مقامی گولف کلب پہنچ گئے جہاں انہوں نے گولف کھیل کر لطف اٹھایا۔

گولف کھیلنے کی تصاویر محمد حفیظ نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کی ہیں جہاں زیادہ تر افراد حفیظ کے ساتھ ٹیم میں شامل نہ کرنے پر ہمدردی کا اظہار کررہے ہیں جبکہ ایک صارف نے یہ بھی لکھا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ گولف ہی اب کھیلا کریں گے۔

Life is beautiful so make the most of it ♥️ Morning Golf ????️‍♂️ pic.twitter.com/IMvZ60y810