شاہد خان آفریدی سب سے چھوٹی بیٹی عروہ کی وجہ سے خوش کیوں ہیں؟ دلچسپ ویڈیو شیئر کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان اور جارح مزاج آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ’عروہ‘نے چلنا شروع کر دیا ہے جس پر وہ بے حد خوش ہیں۔

تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر ایک مختصر ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی عروہ اپنی گڑیا کو جھولے میں ڈالے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سابق کپتان نے ویڈیو کیساتھ لکھا کہ میری چھوٹی شہزادی کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کیونکہ اس نے چلنا شروع کردیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کیلئے دعا کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سلامت رکھے، یہ میرے لئے ایک اہم دن ہے کیونکہ میں امریکہ میں بھی محبت بھرے پیغامات حاصل کررہا ہوں۔

Overjoyed to see my little princess, she has started walking ???? May Allah bless her always! An important day for me as I continue to receive love and recognition in the USA. #AfridiDay pic.twitter.com/EJgwvRCM99