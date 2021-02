 روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی مبینہ بیٹی کی تصاویر وائرل، برطانوی میڈیا نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی نجی زندگی انتہائی خفیہ اور پراسرار نوعیت کی ہے جس کے متعلق حتمی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد کے متعلق گاہے افواہیں گردش میں رہتی ہیں اور دو لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں مبینہ طور پر ولادی میر پیوٹن کی بیٹیاں قرار دیا جاتا ہے۔ اب ایک تیسری لڑکی بھی سامنے آ گئی ہے جس کے متعلق یہی دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ میل آن لائن کے مطابق یہ لڑکی روس کی معروف ٹک ٹاکر الیزاویٹا کریونوگیخ ہے جو خود کو لوئزا روزووا کے نام سے بھی لکھتی ہے۔ ’روزووا‘ اس کی ماں کی طرف سے اس کا فیملی نام ہے۔ الیزا کی عمر لگ بھگ 18سال ہے اور اس کی شکل نوعمر ولادی میر پیوٹن سے ہو بہو ملتی ہے۔ ولادی میر پیوٹن کی سکول کے زمانے کی تصاویر کو الیزا کی شکل سے ملائیں تو دونوں کی شکلیں ایک دوسرے سے انتہائی مشابہہ ہیں۔

دونوں کی شکلیں ملنا تو ایک اتفاق بھی ہوسکتا تھا لیکن میل آن لائن کی تحقیقاتی رپورٹ مبینہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ان کی شکلیں ملنا محض اتفاق نہیں بلکہ الیزا واقعی ولادی میر پیوٹن کی بیٹی ہے۔ الیزا نے حال ہی میں اپنی ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں ایک پرانا خط کا لفافہ دکھایا۔ یہ خط الیزا کی پیدائش سے آٹھ سال پہلے برطانیہ سے اس کی والدہ سویتلانا روزووا کو لکھا گیا تھا۔خط بھیجنے والے برطانوی میاں بیوی مسٹر اینڈ مسز ہکل تھے۔ جب میل آن لائن نے اس پتے پر رابطہ کیاتو تصدیق ہو گئی کہ یہ جوڑا اب بھی اس پتے پر رہ رہا تھا۔ یہ نورمین ہکل اور اس کی اہلیہ باربرا ہکل تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ’سویتلانا نامی ایک خوبصورت لڑکی 90کی دہائی میں ان کے گھر کرائے پر آ کر رہتی رہی تھی۔ وہ یہاں انگریزی زبان سیکھنے کے لیے آئی تھی اور وہ کسی امیر آدمی کی گرل فرینڈ تھی۔ وہ اپنے اس بوائے فرینڈ سے ملنے ہوائی جہاز کے ذریعے فن لینڈ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کو اپنے بوائے فرینڈ کا نام نہیں بتاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا بوائے فرینڈ روس کا کوئی انتہائی طاقتور آدمی ہے۔

