لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل ) 6 کا آفیشل ترانہ جاری کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پی ایس ایل کے آفیشل اکاؤنٹ کی جانب سے ترانے کی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جبکہ ترانے کو پی سی بی کے یوٹیوب آفیشل چینل پر بھی جاری کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل 6 کا آغاز 20 فروری سے ہورہا ہے۔پہلا میچ کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔پی ایس ایل 6 کے تمام میچز لاہور اور کراچی میں کھیلے جائیں گے جبک ٹورنامنٹ کا فائنل لاہور میں 22 مارچ کو کھیلا جائے گا۔پی ایس ایل کے دوران 20 فیصد تماشائیوں کو سٹیڈیم کے اندر میچ دیکھنے کی اجازت ہوگی۔

