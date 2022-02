پی ایس ایل سے دستبرداری کے بعد محمد عامر کا بیان سامنے آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) انجری کے باعث پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن سیون میں کراچی کنگز کی نمائندگی کی نمائندگی نہ کرنے والے محمد عامر کا بیان سامنے آیا ہے۔

محمد عامر نے ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ پی ایس ایل میں شرکت نہ کرنے پر شدید مایوس اور دلبرداشتہ ہوں۔فاسٹ بولر محمد عامر نے کہا کہ جو ہوتا ہے اس کی کوئی وجوہات ہوئی ہیں، میری نیک خواہشات اپنی ٹیم کراچی کنگز کے ساتھ ہیں۔

gutted to miss @thePSLt20 season 7 but everything happens for the reason but my prayers and best wishes with @KarachiKingsARY ????