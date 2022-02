لتا منگیشکر کی وفات پر وزیر اعظم عمران خان نے پیغام جاری کردیا

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے بر صغیر کی نامور گلوکارہ لتا منگیشکر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ لتا منگیشکر کی وفات کے ساتھ بر صغیر حقیقت میں ایک ایسی عظیم گلوکارہ سے محروم ہوگیا ہے جس کی صلاحیتوں کا دنیا نے اعتراف کیا۔ ان کے گانوں نے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو خوشیاں عطا کیں۔

خیال رہے کہ لتا منگیشکر کا انتقال اتوار کی صبح ممبئی میں ہوا ہے، وہ گزشتہ کئی روز سے کورونا کے باعث ہسپتال میں زیر علاج تھیں جہاں انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا۔

