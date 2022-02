کیا شاہ رخ خان نے لتا منگیشکر کی میت پر تھوکا؟ بھارت میں بحث چھڑ گئی کیا شاہ رخ خان نے لتا منگیشکر کی میت پر تھوکا؟ بھارت میں بحث چھڑ گئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے ہندو انتہا پسندوں نے بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کو ایک بار پھر نشانے پر رکھ لیا، ان پر گلوکارہ لتا منگیشکر کی میت پر تھوکنے کا الزام عائد کردیا۔

What's the obsession of M with spitting? Was Srk spitting ! pic.twitter.com/DXSXjQd57j — Hardik (@Humor_Silly) February 6, 2022

لتا منگیشکر کی آخری رسومات ممبئی کے شیوا جی پارک میں ادا کی گئیں جہاں شاہ رخ خان اپنی منیجر پوجا ڈاڈلانی کے ہمراہ آخری دیدار کیلئے پہنچے۔ اس موقع پر انہوں نے لتا منگیشکر کیلئے دعا کی اور ان کے پاؤں کی طرف پھونک ماری۔

شاہ رخ خان کی ویڈیو سامنے آئی تو ہندو انتہا پسندوں نے ان پر تھوکنے کا الزام عائد کردیا۔بھارت میں اس وقت سوشل میڈیا پر شاہ رخ کے حامیوں اور مخالفین میں اس معاملے پر خوب بحث ہو رہی ہے ۔

Hindutva thugs are so vile they don't even want a dua. وزیراعظم کی چینی ہم منصب سے ملاقات — Abhishek Baxi (@baxiabhishek) February 6, 2022