ترکیہ اورشام سمیت مختلف ملکوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے ، 109 افراد جاں بحق ، سینکڑوں زخمی 

انقرہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)ترکیہ اور شام سمیت مختلف ملکوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کئے گئے ہیں، زلزلے سے109 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوگئے، زلزلہ اس قدر ہولناک شدت کا تھا کہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔

امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ترکیہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کئے گئے ہیں، ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت7.8 ریکارڈ کی گئی جبکہ زلزلے کے گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی ، زلزلے کا مرکز ترکیہ سے جنوب میں تھا۔

Shrine of Sayyida Zaynab during the earthquake in Damascus in Syria #earthquake #Syria #Iraq #Turkey #Iran#earthquake #DEPREMOLDU #Turkey pic.twitter.com/J0fhpAp1K4