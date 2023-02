نجم سیٹھی نے پاک افغان ٹی 20 سیریز کا اعلان کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹی20 سیریز رواں سال مارچ کے آخر میں ہوگی۔پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ دونوں ٹیمیں شارجہ میں 3 ٹی20 انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کھیلیں گی۔

بورڈ سربراہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کا دورہ آسٹریلیا منسوخ ہونے پر متبادل مصروفیت کے طور پر سیریز شیڈول کی گئی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کو ایشین کرکٹ کونسل ( اے سی سی) ریونیو میں برابر حصہ دینا خوش آئند فیصلہ ہے ہم اسکی مکمل حمایت کرتے ہیں۔

قبل ازیں گزشتہ ماہ جنوری میں افغان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ون ڈے سیریز کھیلنے کےلیے پی سی بی سے رابطہ کیا تھا۔دوسری جانب کرکٹ آسٹریلیا کی طرف سے افغانستان کے ساتھ کھیلنے کے انکار پر افغانستان کرکٹ ٹیم کے پیسر نوین الحق نے بگ بیش لیگ (بی بی ایل) ادھوری چھوڑی دی تھی۔

Pleased to announce PCB will play 3xT20s against Afghanistan in Sharjah end March to compensate Afghanistan following Australia’s pullout from bi lateral series against it. I also supported ACC decision to grant Afghanistan equal share of ACC revenues like BCCI, PCB, SLC & BCB.