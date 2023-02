" پرویز مشرف شاید پاکستان کے واحد جنرل تھے جنہوں نے حقیقتاً مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی" سابق فوجی صدر کے انتقال پر محبوبہ مفتی کا ردعمل آگیا

سرینگر (ویب ڈیسک) مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیراعلیٰ محبوبہ مفتی نے سابق صدر جنرل (ر) پرویز مشرف کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

اپنی ٹوئٹ میں محبوبہ مفتی کا کہنا تھاکہ پرویز مشرف شاید پاکستان کے واحد جنرل تھے جنہوں نے حقیقتاً مسئلہ کشمیر حل کرنے کی کوشش کی۔

انہوں نے کہا کہ مشرف کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان بھارت کیلئے قابل قبول حل چاہتے تھے۔

Deepest condolences. Perhaps the only Pakistani General who genuinely tried to address the Kashmir issue. He wanted a solution according to wishes of people of J&K & acceptable to India & Pak. Though GOI has reversed all CBMs initiated by him & Vajpayee ji, the ceasefire remains https://t.co/UCllXIyRGg