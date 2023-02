ترکیہ سمیت کئی ممالک میں زلزلہ لیکن اس کی پیشگوئی کتنا عرصہ قبل کی گئی تھی ؟ سکرین شاٹ سامنے آگیا

انقرہ (ویب ڈیسک) ترکیہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں زلزلہ آیا جس سے اب تک سینکڑوں لوگوں کے جان گنوانے اور ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اب انکشاف ہوا ہے کہ اس زلزلے کی پیشگوئی تین روز قبل کی گئی تھی ۔

زمین کے بارے میں تحقیق کرنیوالے معروف سکالر فرینک ہوگربیٹس نے 3 فروری کو نقشہ شیئر کرتے ہوئے اپنی ایک ٹوئیٹ میں لکھا کہ " جلد یا بدیر اس خطے جن میں جنوب سنٹرل ترکی، اردن، شام اور لبنان وغیرہ میں 7.5 شدت کا زلزلہ آئے گا"۔

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

زلزلے کے بعد اپنے پیغام میں انہوں نے لکھا کہ "سنٹرل ترکیہ میں زلزلے سے متاثر ہونیوالے ہر شخص کیساتھ میری ہمدردیاں ہیں، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جلد یا بدیراس خطے میں یہ ہوگا جیسا کہ سال 115 اور 526 میں ہوا تھا، یہ زلزلے سنجیدہ نوعیت کے پلینٹری جیومیٹری سے پہلے آتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس چار اور پانچ فروری کو ہوا ہے۔

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.

As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.