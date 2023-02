قطر نے طالبان سے مذاکرات کیلئے سفیر کابل بھیج دیا

کابل (ویب ڈیسک) قطر کے وزیر خارجہ کے سفیر نے افغان دارالحکومت کابل کا دورہ کیا اور طالبان انتظامیہ کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔یہ دورہ طالبان انتظامیہ کی جانب سے خواتین کی تعلیم اور فلاحی تنظیموں (این جی اوز) کے کام پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد ہوا ہے جسے قطر نے گہری تشویش کا باعث قرار دیا تھا۔

رائٹرز کے حوالے سے ڈان نیوز نے لکھا کہ افغان وزارت خارجہ کے ایک بیان میں اس پیش رفت کی تصدیق کی گئی ہے۔ ترجمان افغان امور خارجہ عبدالقہار بلخی کے مطابق قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی سفیر مطلق بن ماجد القحطانی نے کابل میں قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقاتوں میں شرکت کی۔

انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین نے سیاسی ہم آہنگی، تعلقات کی مضبوطی اور امداد کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔

