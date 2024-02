ایک دلیر بچّہ جو ساری عمر کھانا نہ کھا سکے گا، آسٹریلیا میں ایسے درجنوں کیسز ہیں، اس تشویشناک صورتحال میں ایک تنظیم مددگار ثابت ہو رہی ہے ایک دلیر بچّہ جو ساری عمر کھانا نہ کھا سکے گا، آسٹریلیا میں ایسے درجنوں کیسز ...

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:42

Cheers for That

9 اگست 2015 ء کا دن تھا کہ پراپرٹی ڈیلر ”برناڈ ناش“ جونہی Shelly Beach Golf Club سے نکلا تو ایک پولیس آفیسر نے اُس کا پیچھا کرنا شروع کردیا۔ مسٹر برنارڈ ناش کو سینٹرل کوسٹ میں اپنے Bellerue St. جانے کے لیے 150 میٹرز کا سفر طے کرنا تھا۔ اُدھر Michael Hicks جو ہائی وے پٹرول کا سینئر کانسٹیبل تھا اور دُوسری سمت سے آرہا تھا۔ اُس نے جو ایک آفیسر کو مسٹر برنارڈ ناش کا تعاقب کرتے دیکھا تو فوراً یو ٹرن لے کر وہ بھی اِس تعاقب میں شامل ہوگیا۔ اُن کو یہ شک تھا کہ 53 سالہ شخص مقررہ Limits سے زیادہ شراب پی کر ڈرائیونگ کر کے قانون کی خلاف ورزی کا مُرتکب ہوا ہے۔ جب اُن دونوں نے اُس کو پکڑا تو وہ اپنے گھر کے ڈرائیو وے میں اپنی گاڑی پارک کر چُکا تھا۔

دونوں آفیسر نے نیچے گرا کر اُسے قابو کرلیا۔ اُن کے کہنے کے باوجود مسٹر برنارڈ ناش نے Breath Test نہ دیا۔ لیکن پھر بھی اُنہوں نے اُس پر زیادہ شراب پی کر گاڑی چلانے اور گرفتار کرنے پر مزاحمت کرنے کا مقّدمہ بنا دیا۔ Breath Test ایک آلے کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جس سے پی ہوئی شراب کی مقدار کا پتہ چل جاتا ہے۔ عدالت میں مقدّمہ چلا اور برنارڈ ناش کو سزا سنا دی گئی۔

اب موجودہ قانون کے مطابق کوئی پولیس آفیسر کسی شخص کے گھر جا کر Breath Test کرنے کا مجاز نہیں۔ ”مسٹر برنارڈ ناش“ نے ہائیکورٹ میں اپیل کردی۔ اور حکومت کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کردیا۔

جج Judith Gibson نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو ردّ کردیاکہ برنارڈ ناش کو غلط طور پر گرفتار کیا گیا اور کہا کہ یہ Malicious Prosecution لگتی ہے۔ لہٰذا مختلف دفعات کے تحت حکومت کو ہرجانہ کے طور پر مسٹر برنارڈ ناش کو کُل 1,24,958 آسٹریلین ڈالر ادا کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔

جج مسٹر Gibons نے لکھا کہ برنارڈ ناش چونکہ اپنے گھر پر تھا لہٰذا وہ Breath Test کروانے کا پابند نہیں تھا۔ مزید یہ کہ Constable Hicks کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا کہ مسٹر برنارڈ ناش نے شراب مقررّہ حد سے زیادہ پی رکھّی ہے اور اُس سے جرم سرزد ہوا ہے۔ اِس لیے آفیسر کے پاس مسٹر برنارڈ ناش کو گرفتار کر نے کا کوئی قانونی جواز نہ تھا۔ مسٹر ناش نے مزید بتایا کہ اُس نے نہ پولیس کی گاڑی کی لائیٹس دیکھیں اور نہ ہی سائرن سُنا۔

آسٹریلیا کا ایک دلیر بچّہ جو ساری عمر کھانا نہ کھا سکے گا

اُس کے چہرے کی (خراب) Contagious مُسکراہٹ سے اُن مشکلات کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ اڑھائی سالہ ”ڈینیل“ ابھی تک اپنا پہلا کھانا بھی نہیں کھا سکا۔

پری میچور برتھ کی وجہ سے اُس کا Intestinal Failureہوگیا۔ لیکن پھر بھی وہ زندہ ہے۔ ایک Liquid Space Food کی وجہ سے جسے Perental Nutrition on PN کہا جاتا ہے۔ گھرانے میں ڈنر، باتھ ا ور بیڈ روٹین کچھ اور طرح سے ہے۔ اُس کو خوراک اُس وقت دی جاتی ہے جب وہ سویا ہوا ہوتا ہے، ایک Catheter سے دل کے قریب ایک Vein کے ذریعے۔

اُس کو نہلا کر بستر پر سُلا دیا جاتا ہے پھر سوتے میں وہاں ڈنر ہوتا ہے۔ Danial کی ماں Ann Marie نے کہا۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا Denial نے ڈنر کر لیا ہے تو "Hamish" Danial's Dad اور میں چکرا سے جاتے ہیں۔ اِس بات کا کس طرح جواب دیں کیونکہ اُس کا ڈنر تو سوتے میں ہوتا ہے۔

وہ معیاد سے13ہفتے پہلے پیدا ہوا۔ لہٰذا Complications پیدا ہوئیں جسے Necrotisng Entercolitis کہتے ہیں جو معدے کو مُردہ کر دیتی ہے۔ کئی آپریشن کرنے پڑے جس کی وجہ سے اب اُس کا صرف 20 فیصد معدہ کام کرتا ہے۔

یاد رہے کہ آسٹریلیا میں ایسے 200 کیسز ہیں جو PN پر ہی زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی ہی تشویشناک صورتِ حال ہے لیکن ایک تنظیم جس کا نام ہے Parenteral Nutrition Down Under ہے وہ مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)