نیویارک سے شکاگو تک70شہروں میں جنگ کیخلاف مظاہرے،امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیلئے نئی مشکل کھڑی ہوگئی

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی شہر نیویارک سے شکاگو اور آکنساس تک ہزاروں امریکی شہری جنگ کیخلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے’ جنگ نہیں‘، ’عراق سے باہرنکلو‘ اور’ ایران کیخلاف کوئی جنگ نہیں ‘ کی تحریر والے بینرز اور پلے کارڈز اٹھارکھے تھے۔مظاہرین نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق پر مزید بم نہ برسائیں اور عراق سے اپنی فوجیں واپس نکالیں۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق نیویارک میں ہونے والے مظاہرے میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کی مذمت کی گئی۔مظاہرین نے اس خدشے کا بھی اظہارکیاہے کہ کہیں یہ کشیدگی مشرق وسطیٰ میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کو جنم نہ دے دے۔

Hundreds of anti-war protesters take to the streets of #NewYork pic.twitter.com/GGVSG7EctO

Marching down Michigan Ave from Wacker #NoWarWithIran pic.twitter.com/8LX3rV1Oiv

Right now at the White House:

A massive crowd rallying against war with Iran.

The American people do not want war.

pic.twitter.com/zZEUmUKHP8