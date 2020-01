ایرانی وزیر خارجہ نے قاسم سلیمانی کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ٹرمپ کو دھمکی دے دی

تہران (ڈیلی پاکستان آن لائن) ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کے ہاتھوں قتل ہونے والے قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کے نماز جنازہ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

جواد ظریف نے ٹوئٹر پر جنازے کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے امریکی صدر سے سوال پوچھا ’ ٹرمپ، کیا تم نے کبھی انسانیت کا اتنا بڑا سمندر دیکھا ہے؟ کیا تم اب بھی ہمارے خطے کے بارے میں اپنے جوکر قسم کے مشیروں کے مشورے مانو گے؟ کیا تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ تم عظیم ایرانی قوم کے حوصلوں اور اس کے لوگوں کو شکست دے سکتے ہو؟‘

ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس جنازے کے ذریعے یہ ثابت ہوگیا ہے کہ اب مغربی ایشیا میں امریکی موجودگی کے خاتمے کا آغاز ہوچکا ہے۔

خیال رہے کہ بغداد ایئر پورٹ پر امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ پیر کے روز ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی امامت میں تہران میں ادا کی گئی جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?

Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?

And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?

End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ