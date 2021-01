گرین شرٹس کی ذلت آمیز شکست، کیویز ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں کہاں سے کہاں جا پہنچی؟

کرائسٹ چرچ (ڈیلی پاکستان آن لائن) گرین شرٹس کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ذلت آمیز شکست سے دوچار کرکے سیریز کلین سویپ کرنے والی کیویز ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر پر پہنچ گئی۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری رینکنگ کے مطابق پاکستان کو لگاتار دو ٹیسٹ میچز ہرانے کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ رینکنگ میں بہتری آئی ہے اور یہ آسٹریلیا کو پیچھے دھکیلتے ہوئے پہلے نمبر پر آگئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے ریٹنگ پوائنٹس کی تعداد 118 ہوگئی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر جانے والی آسٹریلیا کے ریٹنگ پوائنٹس 116 ہیں۔

سیریز میں کلین سویپ ہونے کے باوجود پاکستان ٹیم کی رینکنگ میں کوئی فرق نہیں آیا اور یہ 82 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ بدستور ساتویں نمبر پر موجود ہے۔

خیال رہے کہ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 176 رنز اور ایک اننگ سے شکست دی ہے۔ پاکستان ٹیم نے پہلی اننگز میں 297 رنز بنائے تھے جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے چھ وکٹوں کے نقصان پر 659 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔ اپنی دوسری اننگز میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم صرف 186 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

