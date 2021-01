پاکستان کو کلین سویپ کرنے کے بعد ٹیسٹ چیمپیئن شپ میں بھی نیوزی لینڈ کو اہم کامیابی مل گئی

کرائسٹ چرچ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست دے کر سیریز کلین سویپ کرنے والی کیویز ٹیم ٹیسٹ چیمپیئن شپ کے فائنل کیلئے مضبوط امیدوار بن گئی۔

انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل (آئی سی سی) کے مطابق پاکستان کو شکست دینے کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹیسٹ چیمپیئن شپ کے فائنل کی دوڑ میں شامل ہوگئی ہے۔ انہوں نے سیریز میں کامیابی کے ساتھ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کیلئے اہم پوائنٹس حاصل کرلیے ہیں۔

آج (6 جنوری) تک کی ریٹنگ کے مطابق ٹیسٹ چیمپیئن شپ کے ٹیبل میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 420 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آگئی ہے۔ پوائنٹس میں کیوی ٹیم سب سے آگے ہے تاہم اس کے فائنل میں پہنچنے کے 70 فیصد چانسز ہیں۔

ٹیسٹ چیمپیئن شپ فائنل تک پہنچنے کے امکان میں آسٹریلین ٹیم پہلے نمبر پر ہے اور اس کے فائنل میں جانے کے 76.7 فیصد چانسز ہیں۔ انڈین ٹیم 72.2 فیصد امکان کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ گرین شرٹس کے ٹیسٹ چیمپیئن شپ فائنل میں جانے کے 30.7 فیصد امکانات ہیں اور یہ اس دوڑ میں چھٹے نمبر پر ہے۔

خیال رہے کہ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 176 رنز اور ایک اننگ سے شکست دی ہے۔ پاکستان ٹیم نے پہلی اننگز میں 297 رنز بنائے تھے جس کے جواب میں نیوزی لینڈ نے چھ وکٹوں کے نقصان پر 659 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کردی تھی۔ اپنی دوسری اننگز میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم صرف 186 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

New Zealand are in the race for the #WTC21 final ????

They have gained crucial points to strengthen their position in the ICC World Test Championship standings ???? pic.twitter.com/MXg76iJ5Qq