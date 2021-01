قومی ٹیم کی عبرتناک شکست پر شاہد آفریدی نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق کپتان اور جارح مزاج آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی نے نیوزی لینڈ کیخلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم کی انتہائی ناقص کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بدترین کارکردگی قرار دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شاہد خان آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ’نمبرون ٹیسٹ ٹیم بننے پر نیوزی لینڈ کو مبارکباد، کین ولیم سن اور ان کی ٹیم نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ قومی ٹیم کی پہلے ٹیسٹ میچ میں اچھے مقابلے کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ میں انتہائی ناقص کارکردگی پر بہت مایوسی ہوئی ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں رہنے کیلئے کھلاڑیوں کو ٹیلنٹ کے استعمال کیساتھ ساتھ بہادری کی بھی ضرورت ہے، نیوزی لینڈ میں سامنے آنے والے نتائج بدترین ہیں۔‘

Congratulations to NZ for becoming #1 Test team, great performance by @KanyWilliamson & team. Really disappointing to see the performance in 2nd Test after a good fight in 1st Test.The players need to apply talent& courage to survive in Test cricket.The results in NZ r very poor.