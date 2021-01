’میں پی ایس ایل 6 کا حصہ نہیں بن سکوں گا‘ لیوک رونکی نے مداحوں کو افسردہ کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی لیوک رونکی پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چھٹے ایڈیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ کیلئے بطور بیٹنگ کوچ خدمات سرانجام نہیں دے سکیں گے۔

تفصیلات کے مطابق لیوک رونکی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”اگر مجھے نیوزی لینڈ کے بیٹنگ کوچ کے طور پر ذمہ داریاں ادا نہ کرنا ہوتیں تو میں یقینا اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ ہوتا۔ میں پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی سپورٹ کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں ایک بار پھر اس کا حصہ بھی بنوں گا۔“

I would have definitely been part of @isbunited had I not been occupied as NZ’s batting coach. I will be supporting my beloved #ISLU in @thepslt20 and I hope to be back in the future. #RedForever #UnitedWeWin