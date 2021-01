’ہماری نوجوان بیٹی غائب ہوگئی ہے‘ نئے سال کے پہلے دن خاندان والوں نے رپورٹ کروادی، لیکن دراصل 21 سالہ لڑکی کہاں تھی؟ حقیقت جان کر ہنسی نہ رُکے

ایڈنبرا(مانیٹرنگ ڈیسک) سکاٹ لینڈ میں نئے سال کی رات ایک لڑکی صبح تک گھر نہ آئی جس پر اس کی ماں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی مگر پھر ایسا انکشاف ہوا کہ بیچاری ماں شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ ڈیلی سٹار کے مطابق 21سالہ شینن واٹسن نامی یہ لڑکی دراصل نئے سال کی رات گھر سے باہر گئی ہی نہیں تھی بلکہ وہ اس رات جلدی ہی اپنے بیڈروم میں جا کر سو گئی تھی۔

شینن کی ماں کو لگا کہ وہ رات کو باہر گئی تھی اور واپس نہیں آئی۔ اس نے شینن کے بیڈروم میں بھی ایک بار جھانکنے کی کوشش نہیں کی اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ جب شینن کی آنکھ کھلی تو اس کے گھر کے باہر پولیس وین کھڑی تھی اور آفیسرز اس کی گمشدگی کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ جب وہ اندر سے نکل کر آفیسرز کے سامنے آئی تو وہ حیران رہ گئے جبکہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ کرنے والی اس کی والدہ شرمندہ ہو گئی اور پولیس آفیسرز سے اپنی غلطی پر معذرت کر لی۔

Still can’t believe that on NYE because I was home in bed for a reasonable time I woke up to being reported missing, a missing persons post all over fb & the polis it my door :))) does my family get the most overdramatic ppl award yet ? pic.twitter.com/HnM67xp1LQ