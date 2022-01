پنجاب کے تعلیمی ادارے کب کھلیں گے ، صوبائی وزیر تعلیم نے اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے پنجاب کے تعلیمی ادارے کھلنے سے متعلق اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب بھر میں تمام تعلیمی ادارے کل سے کھل جائیں گے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر مراد راس نے کہا کہ پنجاب کے وہ تعلیمی ادارے جہاں سردیوں کی چھٹیاں 6 جنوری تک دی گئی تھیں وہ تمام کل 7 جنوری سے کھل جائیں گے ۔ ہم اپنے تمام اساتذہ اور طلبہ کو سکولوں میں خوش آمدید کہتے ہیں ۔

مراد راس نے حکومت کی جانب سے جاری کردی کورونا ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنانے کی درخواست بھی کی ۔

ANNOUNCEMENT

All schools of Punjab that had winter vacation till January 6th, 2022 will open tomorrow January 7th, 2022. We welcome our students and teachers back to school. Please follow COVID SOPs issued by the government.