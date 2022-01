پی ایس ایل 7 , پشاور زلمی نے نئی کٹ لانچ کردی

پشاور(ویب ڈیسک) 27 جنوری سے شروع ہونیوالے پاکستان سپر لیگ(پی ایس ایل ) کے ساتویں ایڈیشن کے لیے پشاور زلمی کی کٹ لانچ کردی گئی۔

زلمی کٹ کو پشاور شہر اور مارخور کے نام کیا گیا ہے جبکہ پھولوں کے شہر پشاور کے روایتی ڈیزائن کو کٹ میں شامل کیا گیا ہے ، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے مقامات اسلامیہ کالج ، گھنٹہ گھر پشاور، درہ خیبر اور کے ٹو کو نمایاں گیا ہے جبکہ پاکستان کے قومی جانور مارخور کو بھی شرٹ پر نمایاں کیا گیا ہے۔

