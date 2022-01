اسلام آباد میں خواتین کو گاڑی میں ہراساں کیے جانے کا انکشاف، ملزمان کی شرمناک حرکات، ویڈیو وائرل

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی دارلحکومت میں موٹرسائیکل سواروں کی جانب سے خواتین کو ہراساں کرنے کا واقعہ پیش آیا اور ملزمان کی ویڈیو بھی وائرل ہوگئی ۔

نیوز ویب سائٹ "پڑھ لو" کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئیٹر پر ایک خاتون صارف کی جانب سے ویڈیو شئیر کی گئی، جس میں موٹر سائیکل پر سوار آوارہ شخص کو خاتون کو نازیبا اشارے کرتے دیکھا گیا۔

بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ایک کار سے ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار دو افراد اندر ایک خاتون کو ہراساں کررہے ہیں، اور جواب میں خاتون ان کی ویڈیو بنا رہی ہے۔مذکورہ اشخاص کو ویڈیو میں مسلسل درمیانی انگلی دکھاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ گاڑی کے قریب جا کر بھی ایسا عمل کرتے ہیں۔

ویڈیو میں مزید دیکھا جاسکتا ہے کہ مذکورہ افراد کو بخوبی علم ہے کہ ان کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن وہ بغیر کسی ڈر و خوف کے وہ انہیں ہراساں کرنے میں مصروف رہتے ہیں، بعدازاں بلا جھجک اس کی کار کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر اسلام آباد میں پیش آیا، جبکہ یہ مقام شاید ایکسپریس ہائی وے ہے، کیونکہ صارف نے اپنا ہیش ٹیگ استعمال کیا۔

We are not gonna bear this behaviour! Girls are not even safe inside their cars. This is not something to ignore. This is no fun ! this is harassment !! #islamabadexpresshighway #saynotoharrasment @RwpPolice @Aasifiqbalpak @hamzashafqaat @dcislamabad pic.twitter.com/3va4Mg0qLP