مور کی اپنی مردہ مادہ کے ساتھ محبت، ایسی ویڈیو منظر عام پر آگئی کہ دیکھ کر دل پسیج جائے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) جانوروں میں باہم محبت کی کئی مثالیں ہم گاہے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ایک مور کی اپنی مادہ کے ساتھ محبت پر مبنی ایک ایسی ویڈیو منظرعام پر آگئی ہے کہ دیکھ کر دل پسیج جائے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ ویڈیو بھارتی ریاست راجستھان سے سامنے آئی ہے جہاں مادہ مور کی موت ہو جاتی ہے اور دو لوگ اسے اٹھا کر ایک طرف لیجا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں نر مور ان کے پیچھے پیچھے چلتاچلا جاتا ہے۔

یہ ویڈیو بھارتی محکمہ جنگلات کے آفیسر پروین کسوان کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پوسٹ کی گئی ہے۔ پروین کسوان اس ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ”یہ نر مور اپنی طویل عرصے کی پارٹنر کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔“رپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو ٹوئٹر پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 2لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں اور کمنٹس میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ایک صارف نے لکھا ہے کہ ”یہ ویڈیو دل کو چھو گئی، درحقیقت جانور انسانوں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔“

The peacock doesn’t want to leave the long time partner after his death. Touching video. Via WA. pic.twitter.com/ELnW3mozAb