صدر عارف علوی کورونا کا شکار ہوگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)صدر مملکت عارف علوی ایک بار پھر کورونا کا شکار ہوگئے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ میں دوبارہ کورونا کاشکار ہوگیا ہوں،چار ،پانچ سے گلہ خراب تھا اور دو دن سے ہلکا بخار بھی تھا،تاہم اب بہتر محسوس کررہا ہوں، تمام لوگ کورونا ایس او پیز پر عمل ضرور کریں۔

واضح رہے کہ صدر عارف علوی اس سے قبل بھی کورونا کا شکار ہوئے تھے جبکہ انکی اہلیہ بھی کورونا کا شکار ہوئیں تھیں۔

وازا مرضت فھوا یشفین

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے

I have tested +ive for Covid again. Had a sore throat since 4-5 days & was getting better. Felt mildly feverish for a few hours two nights ago. No other symptoms.

So friends plz resume precautions & follow SOPs.