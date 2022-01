ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ اداکارہ انوشکا شرما بھارتی خاتون کرکٹر جھولن گوسوامی کی زندگی پر بننے والی فلم میں مرکزی کردار ادا کریں گی۔

فلم میں کام کرنے کا اعلان انوشکا شرما نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کیا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فلم کا پہلا ٹیزر بھی شیئر کیا۔ فلم کے ٹیزر کے ساتھ انوشکا شرما نے فلم کو سپیشل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فلم بنیادی طور پر قربانی کی کہانی ہے۔فلم کا نام ’’چکڑا ایکسپریس‘‘ ہے۔ انوشکا نے فلم میں خاتون کرکٹر کا کردار نبھانے کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا۔

It is a really special film because it is essentially a story of tremendous sacrifice. Chakda Xpress is inspired by the life and times of former Indian captain Jhulan Goswami and it will be an eye-opener into the world of women’s cricket. pic.twitter.com/eRCl6tLvEu