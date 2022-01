بھارت کے خلاف ٹیسٹ میچ میں جیت، جنوبی افریقہ کو بڑا انعام مل گیا

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کو جوہانسبرگ ٹیسٹ میں شکست دینے کے بعد جنوبی افریقہ ٹیسٹ چیمپن شپ ٹیبل پوائنٹس پرنویں سے پانچویں نمبر پر پہنچ گئی۔

ٹیسٹ چیمپین شپ پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت آسڑیلیا 100 فیصد نتیجے کے ساتھ پہلے،سری لنکا 100 فیصد نتیجے کے ساتھ دوسرے، پاکستان 75 فیصد نتائج کے ساتھ تیسرے ،بھارت 55 فیصد نتائج کے ساتھ چوتھے ،50 فیصد نتائج کے ساتھ جنوبی افریقہ پانچویں،بنگلہ دیش 33 فیصد نتائج کے ساتھ چھٹے، 25 فیصد نتائج کے ساتھ ویسٹ انڈیز ساتویں،11فیصد نتائج کے ساتھ نیوزی لینڈ آٹھویں جبکہ سات فیصد نتائج کے ساتھ انگلینڈ پہلے نمبر پر موجود ہے۔

