احمدآباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے ہندو انتہا پسند تنظیم کے کارکنوں نے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم "پٹھان" کے پہلے گانے"بے شرم رنگ " کی ریلیز سے اٹھنے والے تنازعے نے شدت اختیار کر لی اور ہنگامی آرائیاں شروع ہو گئی۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی فلم "پٹھان" کے پہلے گانے کی ریلیز سے اٹھنے والے تنازعے نے شدت اختیار کر لی ۔ فلم "پٹھان "کیخلاف احتجاج کرتے ہوئے بھارت کےہندو انتہا پسند وں کی تنظیم نے احمدآباد کے شاپنگ مال ایلفا ون میں موجود ملٹی پلیکس سینما جاکر شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم "پٹھان"کے نہ صرف پوسٹر پھاڑ ے بلکہ مال میں توڑ پھوڑ بھی کی ۔ہندو انتہاپسندوں کی جانب سے مال کی انتظامیہ کو دھمکی دی گئی کہ" اگر دوبارہ فلم کی نمائش کی گئی تو اس طرح کا حملہ دوبارہ بھی ہوسکتا ہے"۔ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مال میں توڑ پھوڑ کرنے اور نعرے بازی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہورہی ہے۔

#WATCH | Bajrang Dal workers protest against the promotion of Shah Rukh Khan's movie '#Pathaan' at a mall in the Karnavati area of Ahmedabad | reported by news agency ANI

????️: Bajrang Dal Gujarat's Twitter handle#Pathaan #Ahmedabad #BajrangDal pic.twitter.com/DvEX7nHLqs