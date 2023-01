"آپ ٹیم میں نہیں، میں میچ نہیں دیکھوں گا"، فین کا شاداب خان کیلئے ٹویٹ ، سپر سٹار نے دلچسپ جواب دے دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹر شاداب خان کے مداح نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سکواڈ میں شریک نہ ہونے پر ان سے محبت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ٹیم میں نہیں ہیں اس لیے میں یہ میچ نہیں دیکھوں گا۔

سماجی رابطوں کی سائیٹ ٹویٹر پر شاداب خان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی سکواڈ کے اعلان پر تمام کھلاڑیوں بالخصوص نئے پلیئرز کو مبارکباد دی ، جس کے بعد ان کے ایک مداح نے جوابی ٹویٹ کیا کہ " میں ون ڈے سیریز نہیں دیکھوں گا کیوں کہ اس سیریز میں آپ نہیں ہیں"۔

I am not gonna watch ODI series bcz you aren't in this series