عمر کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر علی ظفر کا مداح سے ٹوئٹ ڈیلیٹ کرنے کی درخواست

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے معروف گلوکار علی ظفر سے ٹوئٹر پر ان کے مداح نے عمر کے حوالے سے پوچھے گئے دلچسپ سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ" وہ کسی کو نہ بتائیں اور اپنی ٹوئٹ بھی ڈیلیٹ کردیں"۔

تفصیلات کے مطابق گلوکار علی ظفر کا سوشل میڈیا کے مداحوں کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بن چکا ہے کیونکہ گلوکار علی ظفر اپنے مداحوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر جوڑے رہتے ہیں ۔ایسی ہی مداحوں کی لمبی فہرست میں سے ایک مداح نے ٹوئٹر پر ان سے ایک دلچسپ سوال پوچھ لیا کہ" آپ یہ بتائیں 40 سال کے ہوتے ہوئے بھی آپ 25 سال کے کیسے دکھتے ہیں ؟ کیا آپ ویمپائر ہیں؟"

علی ظفر کی جانب سے بھی اس سوال کا دلچسپ جواب دیا گیا۔انہوں نے خاموش کرانے والے ایموجی کے ساتھ کہا کہ" کسی سے ذکر مت کرنا اور اس ٹوئٹ کو بھی ڈیلیٹ کردینا"۔ان کی اس جوابی ٹوئٹ پر مداحوں کی جانب سے مزاحیہ رد عمل کا اظہار کیا جارہا ہے۔

Plz don’t tell anyone and delete the tweet ???? https://t.co/XuXNZJr4LL

ایک صارف نے لکھا کہ " علی ظفر اور شہزاد رائے دونوں ہی مردوں کی ماہ نور بلوچ ہیں ۔

ایک صارف نے لکھا کہ "میری انا میں تھوڑا اضافہ ہوا ۔ مجھے یہ پسند ہے . پلیز کسی کو مت بتانا , مجھے یہ سب بتانے دو "۔

Ahh! Ego boosted a bit. I like that. Please don’t tell anyone. Let me tell this to everyone ????