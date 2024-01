دوران پرواز جہاز کا دروازہ کھل گیا، مسافر اور عملے کا کیا بنا؟ جانیے

پورٹ لینڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ میں ایک جہاز میں حیران کن واقعہ پیش آیا جہاں دوران پرواز جہاز کا دروازہ کھل گیا۔

امریکی میڈیا کے مطابق الاسکا ایئرلائنز کے بوئنگ 9-737 میکس طیارے نے ہفتے کو اُس وقت ایمرجنسی لینڈنگ کی جب اُس کا دروازہ دورانِ پرواز کچھ منٹوں بعد کھل گیا۔مسافروں کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پورٹ لینڈ سے اونٹاریو جانے والی اس پرواز کا مِڈ کیبن ایگزٹ ڈور طیارے سے بالکل جدا ہوگیا۔سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (ٹوئٹر) راز الرٹس نامی ہینڈل نے پرواز میں موجود مسافر کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’پورٹ لینڈ سے اونٹاریو جانے والی اس فلائٹ میں دباؤ کی وجہ سے بڑی کھڑکی کا سیکشن اور ایک خالی سیٹ اکھڑ گئی جس کے باعث ایک مسافر بچے کی شرٹ پھٹ گئی۔‘

???? #BREAKING : Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air ⁰⁰ #Portland | #Oregon ⁰A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling… pic.twitter.com/nt0FwmPALE

اس سلسلے میں الاسکا ایئرلائنز نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ’اس طیارے کو 171 مسافروں اور عملے کے 6 اراکین کے ساتھ بحفاظت پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے۔ ہم اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ مزید کیا ہوا ہے۔‘

AS1282 from Portland to Ontario, CA experienced an incident this evening soon after departure. The aircraft landed safely back at Portland International Airport with 171 guests and 6 crew members. We are investigating what happened and will share more as it becomes available.