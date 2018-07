کوئٹہ پولیس کے اس اہلکار کو پیسوں سے بھرا بیگ مل گیا ، پھر اس نے کیا کیا ؟ جان کرآپ کے بھی تمام اندازے غلط ثابت ہوجائیں گے

کوئٹہ (ویب ڈیسک)ہمیں اکثر وبیشتر ایسے واقعات سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں، جس سے انسانیت پر بھروسہ اور یقین مزید پختہ ہوجاتا ہے۔

Rahim, a Quetta constable, found 6 lakh Rs and handed over to the real claimant with no favour in return without any camera in sight nor showing any hesitation. #integrity #humanevalues #duty #salampolice. Salute and respect for this hero. pic.twitter.com/DNyxPyeal6