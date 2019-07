5جولائی، بھٹو تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے تھے 5جولائی، بھٹو تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے تھے

بیالیس سال گذر گئے،اتنے عرصہ میں تو مرنے والے بھی بھول جاتے اور بہت سے واقعات اور حادثات پر بھی گرد پڑ جاتی ہے،لیکن یہ ملکی سانحہ، حادثہ یا واقعہ بھلائے سے بھی نہیں بھلایا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کئی اور سانحات منسلک ہو چکے ہیں،معزول کر کے حراست میں لئے جانے والے وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی اپنی جماعت کے ایک کارکن کی رپورٹ پر ان کے والد کو قتل کرانے کے الزام میں سزائے موت دے دی گئی،اس مقدمہ کو آج تک انصاف کے نام پر سوال قرار دیا گیا اور اس پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا جاتاہے،خود ذوالفقار علی بھٹو کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو گا،لیکن ہو گیا،اس سلسلے میں بہت بڑی حقیقت کو فراموش ہی کر دیا گیا ہے کہ ایک معتمد اور اعلیٰ افسر وعدہ معاف گواہ بن کر چھوٹ گیا،لیکن چار وہ اہلکار جن کے خلاف سازش کی تکمیل کے لئے قتل کا الزام تھا وہ بھی سزائے موت پا کر داعی ئ اجل کو لبیک کہہ گئے تھے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، جبکہ اس سانحہ کے عمل والے مرکزی کردار جہاز کے حادثے میں اس طرح جاں بحق ہوئے کہ ان کے ساتھ کئی اعلیٰ فوجی افسر اور امریکی سفیر بھی چلے گئے، الزام یا کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کی شناخت ان کے مصنوعی دانتوں کی جوڑی سے ہوئی۔

آج کے دور کے حوالے سے ایک بات کا ذکر شاید معقول ہی ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پیپلزپارٹی کو مغربی پاکستان میں واضح اکثریت حاصل ہو گئی تھی، پارٹی کی ٹکٹ پر رہنما جو اسیر تھے وہ بھی جیت گئے اور ان کی پارٹی میں حیثیت بھی اہم تھی تاہم پارٹی کے ”حقیقی جیالے“ مشکوک تھے اور ان کو درآمد شدہ جانتے تھے، ایک دور وہ آیا جب بھٹو اقتدار کی دوڑ میں تھے اور حاکمین(جنرل یحییٰ وغیرہ) کی طرف سے تاخیر تھی،سیاسی بساط پر مہرے چلے جا رہے تھے ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی کے فائیو سٹار ہوٹل میں اپنی جماعت کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کیا،جب میڈیا نے جا کر کوریج کی کوشش کی تو ان کو روک دیا گیا، چیئرمین بھٹو نے اجلاس شروع ہونے سے قبل ہر اس فرد کو باہر نکال دیا جو کمیٹی کا رکن نہیں تھا، پھر اس اجلاس میں انہوں نے جو تقریر کی وہ آتش فشانی تھی اور اقتدار کی منتقلی میں تاخیر پر جنرل یحییٰ خان کو سخت ہدف تنقید بنایا، اس اجلاس کی بریفنگ شائع ہوئی اور یا پھر بعض خبریں ذرائع سے چھپ گئیں تاہم اصل بات کا پتہ نہ چلا،اس کے بعد بھٹو لاہور آئے اور انہوں نے فلیٹیز ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، یہ اس دور کے خارجہ امور کے بارے میں تھی، پریس کانفرنس کے بعد ان کا موڈ بہتر تھا اور وہ سگار سلگا کر ہم سے باتیں کرنے لگے۔

اس دوران ہم نے جسارت کی اور پوچھ لیا کہ انہوں نے کراچی میں مجلس عاملہ کا جو اجلاس کیا وہ بہت خفیہ رکھا،لیکن جو باتیں جن سے چھپانا چاہتے تھے وہ تو ان تک پہنچ گئیں کہ اس اجلاس میں بھی ان کے مخبر موجود تھے۔ بھٹو صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر کہا، ہمارا مقصد بھی تو اپنی بات ان تک پہنچانا ہی تھا۔ چنانچہ ہمیں دن یہ معلوم ہو گیا کہ بڑے لوگ بھی ایسے حضرات کو ساتھ رکھتے اور جانتے ہوئے ان کے ذریعے مخبری کراتے ہیں،اِس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لیڈر بھولے ہوتے ہیں، اور ان کو علم نہیں ہوتا۔

یاد آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو حفاظتی حراست سے رہا ہو کر لاہور آئے، ان کے خلاف نواب محمد احمد خان کے قتل کا کیس کھل گیا اور ان کو حراست میں لے لیا گیا تھا، بھٹو کی گرفتاری پر احتجاج ہوا،مولانا شاہ احمد نورانی ظفر علی روڈ کے راستے جمعیت علماء پاکستان کے دفتر سے چودھری برادران کی رہائش گاہ پر جا رہے تھے،جب جیل روڈ والے کونے پر ان کے مختصر سے قافلے پر جیالوں نے مبینہ طور پر حملہ کیا اور ان کی پگڑی گر گئی،اس سلسلے میں مقدمہ جہانگیر بدر (مرحوم) اور ان کے ساتھی جیالوں کے خلاف درج ہوا اور ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، یہ جنرل ضیاء الحق کی حاکمیت کا ابتدائی دور تھا اور27اکتوبر کی تاریخ انتخابات کے لئے متعین کر دی گئی تھی،پارٹیاں ٹکٹ بھی تقسیم کر رہی تھیں، بھٹو صاحب کی گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ میں ضمانت کے لئے درخواست دائر کی گئی تو پہلا سوال ایف آئی آر کی نقل کا ہوا کہ خود بھٹو صاحب کے ایما پر آرٹیکل199 میں جو ترامیم کی گئیں ان کے ذریعے یہ بھی لازم قرار دیا گیا کہ درخواست ضمانت قبل از یا بعد از گرفتاری کے لئے ایف آئی آر کی نقل منسلک کرنا ضروری ہے۔

بہرحال ہمیں یاد ہے کہ ان کی درخواست ضمانت سماعت کے لئے غالباً جسٹس صمدانی کے سامنے پیش ہوئی،جو بہت ہی منصف مزاج اور قانون کی باریکیوں تک کو جانتے تھے۔انہوں نے ضمانت لی اور بھٹو رہا ہو گئے اس کے بعد انہوں نے پشاور کا قصد کیا، ہمیں اطلاع ملی تو ہم ایئر پورٹ پر وی آئی پی لاؤنج پہنچ گئے کہ ادھر سے آئیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ وہ تو عام مسافر وں کے راستے سے گذر کر لاؤنج میں بیٹھے ہیں، ہم نے سیکیورٹی والوں سے درخواست کی اور وی آئی پی لاؤنج کے راستے اندر پہنچ گئے، اے پی پی کے سلیم بیگ(مرحوم) بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اندر لاؤنج میں بھٹو صاحب عام مسافروں کی نشست پر بیٹھے تھے ان کے ساتھ غلام مصطفےٰ کھر اور محمد حنیف رامے (مرحوم) بھی تھے، ہم نے سلام کیا اور پھر دو تین سوالات بھی کئے،بلکہ ایک سفارش بھی کر دی،جس کی انہوں نے فوراً ہی سر کی جنبش سے تصدیق کر دی، بہرحال بتانا یہ تھا کہ اس روز بھی وہ بہت ہی پُراعتماد اور ان کو عوام پر پورا بھروسہ اور یقین تھا،انہوں نے کہا مَیں نے کچھ نہیں کیا۔

مَیں کیوں احمد رضا کو مروانے کی کوشش کرتا، وہ اتنا بڑا آدمی تو نہیں، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں اور مجھے کوئی خوف نہیں،جن کو ڈر ہے وہ یہ سب کر رہے ہیں،حالات کا ستم یہ ہے کہ ان کا اعتماد ان کی اس بہادری تک رہا کہ انہوں نے معافی مانگنے اور سیاست چھوڑنے والی تمام پیشکشیں اور رعایت ٹھکرا دی اور خود کو تختہئ دار تک لے گئے وہ تاریخ میں زندہ ہیں۔ یہ بھی انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں میری قیادت میں مساوات ورکرز یونین کے وفد سے بات کرتے ہوئے کہا:

Look young man i want to live in the History

