’’اللہ پاکستان کی حفاظت کرے‘‘ مرتے وقت چند مشہور شخصیات کے آخری الفاظ

کراچی (ویب ڈیسک) موت برحق ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا، ایسے میں کچھ معروف شخصیات کے مرتے وقت آخری الفاظ سامنے آئے ہیں جن میں قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان بھی شامل ہیں۔ روزنامہ جنگ کے مطابق پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران فائرنگ کرکے قتل کیا گیا اور مختلف رپورٹس کے مطابق ان کے آخری الفاظ " اللہ پاکستان کی حفاظت کرے" تھے۔اسی طرح قائداعظم کے معالج پروفیسر ڈاکٹر الہیٰ بخش نے اپنی کتاب ' With the Quaid-i-Azam during his last days ' میں تحریر کیا ہے کہ بانی پاکستان کے آخری الفاظ " میں اب نہیں" تھے، جس کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انتقال ہوا۔انڈیا میں 45 سال سے زائد عرصے تک بیمار، یتیم اور غریب افراد کی خدمت کرنے والی مدر ٹریسا کے آخری الفاظ یہ تھے " مسیح مجھے آپ سے محبت ہے، مسیح مجھے آپ سے محبت ہے"۔"باہر کا منظر کتنا خوبصورت ہے"معروف موجد تھامس ایڈیسن نے بیماری کی حالت میں آنکھیں کھول کر قریب کھڑی اہلیہ سے یہ الفاظ کہے تھے۔اخبار کے مطابق دفع ہوجاؤ ادھر سے! آخری الفاظ وہ احمق ادا کرتے ہیں، جو زندگی میں اپنی بات پوری طرح نہ سنا پائے ہوں"معروف جرمن فلسفی، ماہر اقتصادیات و عمرانیات کارل مارکس نے یہ الفاظ اپنے گھریلو ملازم کے سوال پر ’’کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں‘‘کہ جواب میں کہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اُس کی روح جسم سے نکل گئی۔

