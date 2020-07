بھارت سے سرحدی کشیدگی، چین نے بڑا کام کردیا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آ ن لائن)بھارت چین سرحدی تنازع کے حوالے سے نئی پیشرفت سامنے آئی ہے۔ بھارتی میڈیا نے اپنے فوجی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوجی اسلحے سمیت 'اپنی' حدود میں واپس چلے گئے ہیں۔

بھارتی خبررساں ادارے اے این آئی کے مطابق چینی فوج ایک سے دو کلومیٹر پیچھے چلی گئی ہے۔ فوجی اپنی گاڑیاں اور دیگر سامان بھی واپس منتقل کرچکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چین کی جانب سے یہ فیصلہ کور کمانڈر سطح پر ہونے والے مذاکرات میں کیاگیا۔

Chinese Army has moved back tents, vehicles & troops by 1-2 km from locations where disengagement was agreed upon at Corps Commander level talks: Indian Army Sources pic.twitter.com/hamcQRaCMo

خیال رہے بھارت کی جانب سے پہلے مسلسل اس بات کی تردید کی جارہی تھی کہ چین اس کی حدود پر قبضہ کرچکا ہے۔ انڈٰین وزیر اعظم نریندر مودی بھی کہہ چکے ہیں کہ چینی فوج بھارت کے اندر تک نہیں آئی ہے۔بھارتی میڈیا کا یہ تازہ ترین بیان انڈٰین وزیراعظم کے گزشتہ بیانات پر کئی سوالیہ نشان ثبت کرتا ہے۔

سوشل میڈیا پر بھی کئی بھارتی صارفین یہ سوال کرتے نظرآئے کہ کیا مودی قوم سے جھوٹ بول کر گمراہ کررہے تھے کہ چینی فوج انڈین حدود میں نہیں آئی۔

PM Modi said Chinese not in Indian territory?

But there was no Intrusion at all, our Honorable PM has clarified this earlier.

How can PLA move back when there was no Intrusion at all?