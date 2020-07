"پہلے آپ جھک مار رہی تھیں" سینیئر صحافی اجمل جامی کا رابی پیرزادہ کے ٹویٹ پر ردعمل

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)کچھ عرصہ قبل گلوکاری چھوڑ کر پینسل آرٹ کی طرف آنے والی رابی پیرزادہ کی جانب سے اکثر و بیشتر ان کی شاندار پینٹنگز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں لیکن اس بار جو پینٹنگ انہوں نے شیئر کی ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی داد دینے پر مجبور ہوسکتاہے۔

ایسی ہی بے ساختہ داد سینیئر صحافی اجمل جامی نے بھی دی۔ رابی کی پینٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس سے پہلے آپ جھک ہی ماررہی تھیں۔

قبل ازیں رابی پیرزادہ کی ٹویٹر پر شیئر کردہ تصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک انتہائی بارعب بزرگ ہاتھ میں چھڑی تھامے بیٹھے ہیں جب کہ رابی کی کلوز اپ میں لی گئی سیلفی میں یوں لگتا ہے جیسے وہ کیمرے ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پینٹنگ میں رنگوں کو اس مہارت سے بھرا گیا ہے کہ تصویر میں موجود شخصیت کوئی خاکہ نہیں بلکہ حقیقی انسان محسوس ہورہے ہیں۔

رابی نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ لکھا کہ "پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم کرپشن میں نمبر ون ، بچوں سے نارواسلوک میں دوسرے اور گندگی میں آٹھویں نمبر پر ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم وہ واحد قوم ہیں جو اپنے ملک سے متعلق منفی خبریں ہی وائرل کرتے ہیں۔ میں پاکستان اور دنیا بھر کے تمام مصوروں کو چیلنج کرتی ہوں کہ وہ میرا مقابلہ کرلیں"۔

whole world knows we are no 1 in corruption,2 in child abuse, 8 th in dirtiest countries, do u know why? Because we are the only nation who projects and viral bad news about Pakistan.I challenge every artist of Pakistan and across the globe to compare my paintings with their work pic.twitter.com/eKiGTsatDB