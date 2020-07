آنجہانی سوشانت سنگھ کی فلم کے ٹریلر نے آتے ہی دھوم مچادی، مداحوں کے پراثر تبصرے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ ماہ کے آغازمیں خودکشی کرنے والے بالی ووڈ اداکار سوشانت سنگھ کی فلم "دل بے چارہ" نے ان کے مداحوں کو ان کی یاد دلا دی۔

فلم کے ٹریلر سے اندازہ ہورہا ہے کہ اس میں جینے اور زندگی کو خوشی سے گزارنے کا کس قدر سبق شامل کیا گیاہے۔ بالی ووڈ سٹار کے مداح ان کے اس ٹریلر کو نہ صرف بے حد پسند کررہے ہیں بلکہ ان کی خوبصورت مسکراہٹ کو بھی یاد کرکے زندگی کو آگے بڑھانے کادرس دیتے نظر آرہے ہیں۔

فلم میں ان کے ساتھ سنجنا سانگی مرکزی کردار نبھا رہی ہیں۔

ایک رپورٹ کے مطابق 'دل بے چارہ' کی کہانی ہالی ووڈ فلم "فالٹ ان آور سٹار ز"جس میں سوشانت وہی کردار نبھا رہے ہیں جو ہالی ووڈ فلم میں اداکار اینسل ایلگرٹ نے نبھایا تھا۔

ٹریلر بتاتا ہے کہ اداکارہ سنجنا جو کہ فلم میں کینسر کی مریضہ ہیں نہ صرف باہمت ہیں بلکہ انتہائی باصلاحیت بھی ہیں۔

ٹریلر میں شامل رومانس، کالج لائف، لاابالی پن اور انتہائی جذباتی مناظر ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فلم سوشانت کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کے مداحوں کے دل موہ لے گی۔

بالی ووڈ فلموں کے دیوانوں کی بڑی تعداد ٹریلر کی پسندیدگی اور سوشانت سے محبت کااظہارکررہی ہے۔

ایک صارف نے لکھا آئیے سوشانت کی خوبصورت مسکراہٹ کو یاد رکھیں۔

Let's cherish each and every moment Sushant Singh Rajput left for us & remember him with his precious smile!

ایک اور صارف جین میگی نے لکھا کہ "ٹریلر میں سوشانت کا کہا گیا یہ جملہ دل کو لگا کہ "جانم کب جینا ہے کب مرنا ہے اس کا ہم فیصلہ نہیں کرسکتے ، لیکن کیسے جینا ہے اس کا فیصلہ ہم کرسکتے ہیں"۔

This Dialogue from #DilBecharaTrailer is heartbreaking when he says "Janam kab lena hai aur marna kab hai, hum decide nahi kar sake par jeena kaise hai wo hum decide kar skte hai" :( #SushantSinghRajput pic.twitter.com/gQK2BUvDtu

"It seemed like forever ago, like we've had this brief but still infinite forever. Some infinities are bigger than other infinities."- John Green, The Fault in Our Stars#DilBecharaTrailer pic.twitter.com/l6jbFqYT04