کورونا کیسز کے باعث انگلینڈ کے سکواڈ میں تبدیلی،  سٹورٹ براڈ کا دلچسپ ردعمل سامنے آگیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر سٹورٹ براڈ نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے ون ڈے سکواڈ میں تبدیلی پر دلچسپ ردعمل دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مجھے پاکستانی اینالسٹ سے ہمدردی ہے،اب تک انہوں نے اپنا پلان تیار کرلیا ہوگا مگر اب انہیں یہ کام پھر سے کرنا پڑے گا۔انگلش ٹیم میں کورونا کیسز سامنے آنے پر آج انگلش ٹیم کے ون ڈے سکواڈ میں ردوبدل کیا گیا تھا۔ایون مورگن کی جگہ بین سٹوکس ٹیم کی کپتانی کریں گے۔سکواڈ میں بیشتر کھلاڑی نئے ہیں۔

Gotta feel for the Pakistan Team Analyst- would have had all the plans sorted! Busy few days ahead!! https://t.co/deFLg9JKhv