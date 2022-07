سیدہ آسیہ کو تحقیقی مقالہ مکمل ہونے پر پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ سیدہ آسیہ کو تحقیقی مقالہ مکمل ہونے پر پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ

لاہور(سٹی رپورٹر) سیدہ آسیہ پی ایچ ڈی کی تکمیل پر UMT کے بائیسویں کانووکیشن میں ڈگری ایوارڈ ہوگئی۔ ڈاکٹر سیدہ آسیہ نے Contexetulist Discourse on the Quranic Interpretations: An Analytical Study کے عنوان سے بہت ہی عمدہ اور معیاری مقالہ رقم کیا۔ ایک ماہ قبل اپنے پبلک ڈیفنس میں، ڈاکٹر صاحبہ نے بہت منطقی انداز سے نہ صرف اسے پیش کیا بلکہ تمام سوالات کو بھی بخوبی نبھایا۔ جسے ممتحنین نے شائع کرنے کی بھی سفارش کی۔ انشاء اللہ بہت جلد زیور طباعت سے آراستہ ہوگا۔ اس موقع پر چیئر پرسن شعبہ اسلامی فکر و تہذیب پروفیسر ڈاکٹر طاہرہ بشارت، محسن و مشفق پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفی، ڈاکٹر حمیرا احمد اور دیگر رفقاء کار کے ساتھ ساتھ استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی اور عزیز القدر ڈاکٹر حافظ ضیاء الرحمن، جنہوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔