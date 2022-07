سولر پینلز خریدنے کا الزام ، وزیراعظم کے بیٹے سلمان شہباز نے عمران اسماعیل کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم شہبازشریف کے بیٹے سلمان شہباز نے عمران اسماعیل کو سولر پینلز خریدنے کے الزام پر قانونی نوٹس بھیجوا دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے سولر پینلز خریدنے کے حوالے سے لگائے گئے الزام پر شریف گروپ آف کمپنیز نے بیان جاری کر دیاہے ۔شریف گروپ آف کمپنیز کا کہنا ہے کہ عمران اسماعیل کا وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز پر الزام لغو اور بے بنیاد ہے، سابق گورنر سندھ نے شہباز شریف کے بیٹے سے معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سلیمان شہباز کا سولر پینلز کا کوئی کاروبار نہیں۔ ان کی کسی کمپنی کا بھی سولر پینلز کی درآمد یا ایسے کسی کاروبار سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ دنوں عمران اسماعیل نے ٹوئٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کی کمپنی سے سرکاری عمارتوں کیلئے سولر پینلز خریدے جائیں گے۔ ترجمان شریف گروپ آف کمپنیز نے کہا ہے کہ بے بنیاد الزامات پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا ٹیم کی گھناو¿نی مہم کا حصہ ہے۔

