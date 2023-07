کنبرا (ویب ڈیسک) کرکٹ آسٹریلیا نے بگ بیش لیگ کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق کرکٹ آسٹریلیا نے بی بی ایل میں نئی طرز کی فائنل سیریز متعارف کرا دی،بی بی ایل میں چالیس لیگ میچز ہوں گے ،فائنل سیریز چار میچز پر مشتمل ہو گی۔ پہلا میچ 7 دسمبر کو گزشتہ برس کی فائنلسٹس برسبین ہیٹ اور میلبرن اسٹارز کے درمیان برسبین میں کھیلا جائے گا۔

