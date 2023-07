تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد شیریں مزاری نے پہلا ٹویٹ کر دیا

لاہور (ویب ڈیسک) سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کا پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) چھوڑنے کے بعد پہلا ٹوئٹ سامنے آیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی پوسٹ میں شیریں مزاری نے کہا ہے کہ اللّٰہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں اور آج میں 72 سال کی ہو گئی ہوں۔

انہوں نے لکھا کہ زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، میں ڈیلن تھامس کی ایک نظم شیئر کر رہی ہوں جو ہمیشہ سے میری زندگی کا حصہ رہی ہے۔

Grateful to Allah Almighty for his countless blessings. 72 years today - a life lived in black & white, with ups & downs but no greys & no tranquil plateaus. Sharing a Dylan Thomas poem that has always been a part of my life & resonates ever more with each passing year. pic.twitter.com/LjB6pKPdgI