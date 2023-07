استنبول (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترکیہ میں صبیحہ ایئرپورٹ پر تاخیرسے پہنچنے والے دو مسافروں نے جہاز میں داخل ہونے کی کوششوں سے ہلچل مچادی۔ مسافرجس وقت استنبول کے ایئررپورٹ پہنچے تو ڈیپارچر لاؤنج بند ہوچکا تھا، مسافروں کی مطلوبہ پرواز اے 321 این ای او نے تل ابیب کیلئے اڑان بھرنا تھی۔

دونوں نے لاؤنج بند ہوجانے کے باوجود رن وے تک پہنچنے کے لیے ایرو برج کے ذریعے داخل ہوکرطیارے میں سوار ہونے کے ارادے سے چھلانگ لگا دی۔

ٹویٹر پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک مسافر راہداری سے چند میٹر کی اونچائی سے چھلانگ لگا رہا ہے جبکہ دوسرا راہداری میں پھنس گیا تھا جسے کھینچ کر نکالا گیا۔

This happened at the Sabiha airport in Istanbul. #AnadoluJet flight#A321NEO was already on the pushback to Tel Aviv when 2 people arrived late. They entered thru the aero bridge & jumped with intention of boarding the plane. Arrested later.#aviation pic.twitter.com/KGBabXzYDC