اسلام آباد کا نیا انٹرنیشنل ائیرپورٹ پہلی موسلا دھار بارش نہ سہہ سکا

روزنامہ جنگ کے مطابق اسلام آباد کا نیا انٹرنیشنل ائیرپورٹ پہلی موسلادھار بارش نہ سہہ سکا، موسلادھار بارش کے دوران ائیرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی اور ہر طرف پانی پانی ہوگیا۔

New Islamabad Airport in miserable condition after yesterday's rain pic.twitter.com/WkXVlZy53V