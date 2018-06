”عمران خان براہ راست اس کام میں ملوث ہیں “بھارتی چینل کو انٹر ویو دیتے ہوئے ریحام خان نے عمران خان پر اب تک کا انتہائی شرمناک الزام لگا دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئر مین تحریک انصاف عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں زبردستی جنسی تعلقات کے رجحان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ،سیاسی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے جنس کا استعمال کیا جاتا ہے ،عمران خان اقربا پروری اور جنسی ہراسگی کے معاملات میں بھی براہ راست ملوث ہیں ۔

#EXCLUSIVE -- @ImranKhanPTI 's ex-wife Reham Khan speaks to CNN-News18; Says Imran backs Islamist agenda to secure votes. #ImranKhanExposed | @manojkumargupta @Zakka_Jacob . Watch the explosive interview at 8 PM tonight pic.twitter.com/5FbVB1uE1o

بھارتی میڈ یا کو انٹریو دیتے ہوئے ریحام خان نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو مایوس کیا، وہ امیدوں پر پورا نہیں اترے،میں دوبارہ عمران خان کو ووٹ نہیں دوں گی۔انہوں نے کہا کہ عمران خان کبھی لبرل بن جاتے ہیں،کبھی اسلامسٹ،عمران خان کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ووٹ حاصل کرکے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا جائے۔

#EXCLUSIVE -- Sexual coercion rife in Pakistan. Sexual favours are used for political positions. Won't vote for @ImranKhanPTI again: Reham Khan, Imran's ex-wife tells CNN-News18's Sanjay Suri. #ImranKhanExposed | @manojkumargupta @Zakka_Jacob. Watch the interview at 8 PM tonight pic.twitter.com/Vjtlted9l1