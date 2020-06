کمپنی کے پٹرول پمپس پر فیول کا وافر ذخیرہ موجود ہے،جی او کمپنی کے پٹرول پمپس پر فیول کا وافر ذخیرہ موجود ہے،جی او

کراچی (پ ر)گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ ( GO) نے ملک میں پٹرول کی قلت اور پمپوں میں پٹرول کی عدم دستیابی کے حوالے سے قیاس آرائیوں پر مبنی میڈیا میں چلنے والی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنی کے پٹرول پمپس پر فیول کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور صارفین کی فیول کی ضروریات کو پورا کیاجا رہا ہے۔GO ذرائع کے مطابق کمپنی نے اوگرا کے اظہار وجوہ کا جواب جمع کرادیا ہے۔ جواب میں کمپنی نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران غیر یقینی صورتحال کے نتیجہ میں طلب میں کئی گنا اضافہ ہونے سے کمپنی کے ریٹیل آؤٹ لیٹس پر صارفین کا بے پناہ رش دیکھنے میں آیا۔ اس صورتحال کے باوجود GO اپنے ریٹیل آؤٹ لیٹس کی طرف سے غیر معمولی طلب کو پورا کرنے کیلئے اپنے وسائل سے بڑھ کر کام کر رہا ہے۔کمپنی نے 18938 MT پٹرول اور ڈیزل جو جون کی طلب کا تقریبا 15 فیصد ہے مہینے کے پہلے دو دنوں میں فروخت کیا ہے۔GO نے اپنے ٹرمینل اور ڈپوز کو چوبیس گھنٹے فعال رکھا ہوا جو ملک بھر میں ریٹیل آؤٹ لیٹس پر فیول کی بلا تعطل سپلائی کو یقینی بنانے کے GO کے عزم کا واضح ثبوت ہے۔